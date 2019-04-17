Учёные определили пульс, указывающий на риск преждевременной смерти мужчин

Именно представители сильного пола с данным показателем находятся в опасности, даже по сравнению с теми, кто много курит и мало двигается.

Частота сокращений сердца более 75 ударов в минуту у мужчин может указывать на риск развития сердечно-сосудистого заболевания и, следовательно, преждевременной смерти. Об этом говорится в исследовании учёных из Гётеборгского университета в Швеции, опубликованном в научном журнале Open Heart.

В эксперименте, который длился 21 год, приняли участие 798 мужчин, родившихся в 1943 году в Гётеборге. Их поделили на четыре группы по показателям пульса: 55 и меньше, 55–65, 65–75 и более 75 ударов в минуту.

Мужчины с частотой сердцебиения 55 ударов в минуту часто курили, мало двигались, а также переживали стрессы. Однако чаще всего сердечными заболеваниями страдали участники из четвёртой группы — с пульсом более 75 ударов. У них риск пережить заболевания сердца был вдвое выше, чем у пациентов из первой группы.

За 21 год мониторинга умерли 119 участников, у 237 появились различные заболевания сердечно-сосудистой системы, а у 113 — ишемическая болезнь сердца. Наибольшие потери понесла четвёртая группа.