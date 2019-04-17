ФСБ нагрянула с обысками в оборонное предприятие в Челябинске

Оперативные действия проходят в рамках уголовного дела по статье "Мошенничество".

На АО "Специальное конструкторское бюро "Турбина" в Челябинске проводятся обыски по факту хищения более 300 миллионов рублей, выделенных на выполнение гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

— Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области проводятся оперативно-следственные действия в рамках возбуждённого следственным отделом УФСБ уголовного дела по части 2 статьи 159 "Мошенничество", — уточнил представитель управления.

Месяцем ранее сотрудники ФСБ проводили обыски в Москве, Липецке и Санкт-Петербурге по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках гособоронзаказа.