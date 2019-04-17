В Оренбургской области полиция проверяет видео с привязанным к дереву медведем

По словам очевидцев, животное играло и не обращало внимания на происходящее вокруг.

Полиция проверяет видео с привязанным к дереву бурым медведем. В пресс-службе МВД сообщили, что, по словам очевидцев, инцидент произошёл в городе Гае.

Видео с привязанным медведем опубликовал интернет-портал "В Гае.ru". Свидетели рассказали, что животное играло у дерева и не обращало внимания на прохожих.

Как сообщила полиция Оренбургской области, в дежурную часть никаких заявлений об опасном животном на улице не поступало. Однако сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

— Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация, что бурого медведя увидели на улице Гая. В материале имеется видео. Начата проверка по установлению обстоятельств, указанных в материале, после чего будет принято процессуальное решение, — сообщили в полиции.

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