Американского военного арестовали в Японии за "пьяное" ДТП

В крови подозреваемого обнаружили превышение нормы содержания алкоголя, а сам американец заявил, что "считал, что уже протрезвел".

Японские власти арестовали старшего рядового авиабазы США Кадена на Окинаве за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает агентство Киодо.

Как сообщается, его автомобиль наехал на мотоцикл, два человека, ехавшие на нём, получили лёгкие ранения. В крови подозреваемого обнаружили превышение нормы концентрации алкоголя, а сам он заявил, что "считал, что уже протрезвел".

Как ранее писал Лайф, в префектуре Окинава американский военнослужащий убил местную жительницу, после чего покончил с собой.