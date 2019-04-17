Каждое пятое рабочее место в России оказалось с вредными условиями труда

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Каждое пятое рабочее место в России оказалось с вредными условиями труда

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Фото: ©РИА Новости/Максим Богодвид

Всего проверено 26,5 миллиона рабочих мест. На 21% из них зафиксировали недопустимые условия труда.

Минтруд РФ провёл проверку условий труда в стране, и выяснилось, что на 21% рабочих мест вести деятельность вредно и опасно.

Рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда — 79%. Рабочих мест с вредными и опасными условиями труда — 21%, — передаёт ТАСС выдержки из документа ведомства.

Известно, что всего проверили 26,5 миллиона рабочих мест. В 10,7% — 2,8 миллиона мест — на специалистов воздействуют вредные производственные факторы, но организм восстанавливается, и поэтому это не наносит какой-то ущерб здоровью. А вот в 8,6% — 2,2 миллиона мест — существуют такие условия труда, которые приводят к возникновению профессиональных заболеваний лёгкой степени тяжести.

Ранее Минтруд призвал мотивировать госслужащих грамотами и физкультурой.

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