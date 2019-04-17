Эксперты "Роскачества" рассказали, как выбрать чемодан

Специалисты рекомендуют обращать внимание на материал изготовления и функциональность.

В "Роскачестве" подготовили рекомендации по выбору качественных и надёжных чемоданов, а также рассказали об уходе за ними.

В первую очередь необходимо обратить внимание на материал, советуют специалисты. Как правило, чемоданы изготавливают из алюминия, пластика или ткани.

— Чем выше плотность ткани, тем долговечнее, но и тяжелее чемодан. Чаще всего в качестве основного материала используется полиэстер. Также это может быть нейлон — такие чемоданы прочнее и легче, но и стоят дороже, — рассказали в "Роскачестве".

По мнению специалистов, тканевые чемоданы самые вместительные, но требуют большего ухода.

Пластиковые чемоданы являются самыми неприхотливыми и долговечными, защищают вещи от влаги и деформации. Они легко очищаются, но и так же легко царапаются, если не использовать специальный чехол.

Алюминиевые чемоданы более тяжёлые и дорогостоящие. Однако они обеспечивают наибольшую сохранность вещей.

В "Роскачестве" посоветовали обращать внимание и на функциональность чемодана. Эксперты порекомендовали выбирать модели с выдвижной ручкой и сдвоенными колёсиками.

Современные чемоданы от качественных производителей проходят регулярную проверку на прочность при заполнении свыше 30 килограммов. Срок гарантии от известных брендов составляет от двух до десяти лет при отсутствии механических повреждений, пояснили эксперты.

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