ФАС проверит призывы челябинского кафе "сосать" и "брать в рот за копейки"

Антимонопольная служба проверит челябинское кафе быстрого питания Street Food из-за двусмысленной рекламы: "Соси, сколько хочешь" и "Бери в рот за копейки". Об этом сообщает областное УФАС.
— Мы изучаем соответствие указанной рекламной информации требованиям закона "О рекламе", — уточнил представитель управления.
Проверка началась после того, как местные жители пожаловались на пошлые баннеры, которые должны были мотивировать покупателей бесплатно доливать напитки, а также покупать бургеры по доступной цене.
Ранее ФАС оштрафовала Tele2 на 250 тысяч рублей за специальные тарифы для фанатов.
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