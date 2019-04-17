ФАС проверит призывы челябинского кафе "сосать" и "брать в рот за копейки"

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ФАС проверит призывы челябинского кафе "сосать" и "брать в рот за копейки"

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Провокационные баннеры должны были мотивировать покупателей бесплатно доливать напитки и покупать бургеры по доступной цене.

<p>Фото: © УФАС России по Челябинской области</p>

Антимонопольная служба проверит челябинское кафе быстрого питания Street Food из-за двусмысленной рекламы: "Соси, сколько хочешь" и "Бери в рот за копейки". Об этом сообщает областное УФАС.

— Мы изучаем соответствие указанной рекламной информации требованиям закона "О рекламе", — уточнил представитель управления.

Проверка началась после того, как местные жители пожаловались на пошлые баннеры, которые должны были мотивировать покупателей бесплатно доливать напитки, а также покупать бургеры по доступной цене.

Ранее ФАС оштрафовала Tele2 на 250 тысяч рублей за специальные тарифы для фанатов.

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