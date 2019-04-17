Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о её уходе из Совфеда

Пресс-секретарь спикера Совфеда Валентины Матвиенко Владислав Пономаренко не стал комментировать сообщения СМИ о том, что председатель верхней палаты парламента якобы скоро покинет свой пост и станет главой ПФР.

— Нет, не будем комментировать. Мы не комментируем слухи, — приводит слова Пономаренко ТАСС.

Как ранее сообщал "Коммерсант", в ближайшие месяцы в Правительстве РФ возможна серия кадровых перестановок, в результате свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко.