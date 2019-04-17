ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина из Нидерландов

В Московском регионе с поличным был задержан гражданин Болгарии, который доставлял наркотики.

Сотрудники ФСБ совместно с иностранными силовиками перекрыли канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов через территории Германии, Польши и Украины. Как уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, психотропные вещества перевозили на автомобилях со специальными тайниками.

В ходе многоэтапной операции на территории Московского региона с поличным был задержан наркокурьер — гражданин Болгарии.

— В его автомобиле, проследовавшем по маршруту Нидерланды — ФРГ — Польша — Украина — Россия, обнаружен специально оборудованный тайник, из которого изъято не менее 90 кг амфетамина в жидком виде, — пояснили в ЦОС.

Также сотрудники ФСБ вычислили и задержали получателей наркотиков — граждан России и Белоруссии.

Ранее Лайф писал, что в Подмосковье полицейские изъяли более 30 кг наркотиков.