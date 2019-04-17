Борщ и вареники на Украине подорожали в полтора раза за год

Это связано со скачком цен на капусту и другие овощи. Меньше всего он заметен во Львовской области.

Борщ и вареники с капустой на Украине, по сравнению с мартом 2018 года, подорожали в полтора раза. Эксперты связывают это со скачком цен на капусту и другие овощи. Он пришёлся на первый квартал 2019 года.

— В течение I квартала текущего года лидерами подорожания среди популярных блюд, которое обусловливалось скачком цен на капусту и другие овощи, были борщ постный (21,1%) и вареники с капустой (35,6%), — сообщается на сайте Экономического дискуссионного клуба.

Также уточняется, что дешевле всего набор овощей для борща можно купить во Львовской области, где покупка обойдётся в 19,85 гривны — это 0,74 доллара. А вот самые большие расходы любителей традиционной украинской кухни ждут в Донецкой области. Там овощи обойдутся в 25 гривен, что составляет 0,93 доллара.

Ранее Лайф сообщал, что пасхальный кулич на Украине взлетел в цене из-за муки и масла.