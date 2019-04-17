В Ульяновске двухлетний ребёнок отравился салициловой кислотой

По предварительным данным, к этому привела невнимательность со стороны родителей малыша.

Двухлетний ребёнок попал в Ульяновске в больницу после того, как выпил салициловую кислоту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя администрации города.

Инцидент произошёл 16 апреля в квартире на проспекте Ленинского комсомола в Заволжском районе города. Как отметили в мэрии, полиция начала проверку. Предположительная версия случившегося — невнимательность родителей.

Как уточняют местные СМИ, спустя некоторое время ребёнка выписали — пагубного воздействия кислота на организм малыша не оказала. Сообщается, что речь идёт о двухпроцентном растворе салициловой кислоты, который применяют в косметических целях.

Напомним, что это далеко не первый случай, связанный с невнимательностью родителей. Ранее во Владивостоке годовалый ребёнок отравился алкоголем.