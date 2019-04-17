В Киеве завели дело "о сдаче Крыма" нынешней украинской властью

Основанием для этого стали результаты расследования адвокатов о развитии событий на майдане и на полуострове в 2014 году.

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело "по фактам умышленной сдачи" Крыма нынешней украинской властью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатское объединение "Авер Лекс".

— Государственное бюро расследований 1 апреля открыло уголовное дело по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году, — говорится в решении Госбюро.

Уголовное производство открыто в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и других высокопоставленных лиц.

Защитник экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк в свою очередь пояснил, что основанием стали результаты собственного расследования адвокатов о развитии событий на майдане и в Крыму в 2014 году. Они, в частности, были представлены в документальном фильме "Кто и почему сдал Крым", который подготовлен и презентован адвокатами Януковича 5 февраля в Киеве.

Все материалы были переданы в Государственное бюро расследований — новый орган на Украине, который будет заниматься борьбой с преступлениями высокопоставленных чиновников.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума о воссоединении, состоявшегося в 2014 году. Основанием для него стал госпереворот на Украине и опасения, что на полуострове начнётся насильственное давление на население. Несмотря на то что за вступление Крыма в Россию проголосовало абсолютное большинство крымчан, украинские власти отказываются признать полуостров территорией РФ.