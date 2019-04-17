В Киеве завели дело "о сдаче Крыма" нынешней украинской властью

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В Киеве завели дело "о сдаче Крыма" нынешней украинской властью

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Фото: © Pixabay

Основанием для этого стали результаты расследования адвокатов о развитии событий на майдане и на полуострове в 2014 году.

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело "по фактам умышленной сдачи" Крыма нынешней украинской властью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатское объединение "Авер Лекс".

Государственное бюро расследований 1 апреля открыло уголовное дело по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году, — говорится в решении Госбюро.

Уголовное производство открыто в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и других высокопоставленных лиц.

Защитник экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк в свою очередь пояснил, что основанием стали результаты собственного расследования адвокатов о развитии событий на майдане и в Крыму в 2014 году. Они, в частности, были представлены в документальном фильме "Кто и почему сдал Крым", который подготовлен и презентован адвокатами Януковича 5 февраля в Киеве.

Все материалы были переданы в Государственное бюро расследований — новый орган на Украине, который будет заниматься борьбой с преступлениями высокопоставленных чиновников.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума о воссоединении, состоявшегося в 2014 году. Основанием для него стал госпереворот на Украине и опасения, что на полуострове начнётся насильственное давление на население. Несмотря на то что за вступление Крыма в Россию проголосовало абсолютное большинство крымчан, украинские власти отказываются признать полуостров территорией РФ.

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