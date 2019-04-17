Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября

Мосгорсуд оставил в СИЗО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Таким образом он признал законным тот факт, что им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября.
— Постановление суда первой инстанции — без изменения, — огласила решение судья.
Добавим, что завтра продолжатся заседания Пресненского суда Москвы, где дело футболистов рассматривается по существу. В частности, завтра будут допрашивать новых свидетелей.
Напомним, 8 октября 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала, а после этого совершили нападение на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Они и ещё два участника из их компании теперь предстали перед судом.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени