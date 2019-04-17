В Уфе госпитализировали литератора Дмитрия Быкова

По сведениям журналистов, у него отменены лекции не только в Уфе, но и в Москве, Таллине и Риге.

В уфимскую больницу попал поэт, публицист и литературный критик Дмитрий Быков, сообщает портал ProUfu.ru со ссылкой на свои источники. Причина госпитализации пока не известна.

В Башкирии Быков должен был читать лекцию "Русский анекдот как литературный жанр", однако в лектории "Прямая речь" объявили о плохом самочувствии гостя и пообещали вернуть деньги за билеты.

— Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас, — сообщили организаторы встречи.

По сведениям журналистов, у публициста отменены лекции не только в Уфе, но уже и в Москве, Таллине, Риге.