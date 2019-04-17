Ким Чен Ын провёл внеплановую проверку войск противовоздушной обороны

Он приказал, чтобы в воздух поднялись дежурные истребители. Ими оказались МиГ-29.

Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл внезапную проверку войск противовоздушной обороны. Об этом говорится в сообщении ЦТАК.

Лидер страны прибыл в полк истребителей, где отдал приказ дежурным летательным аппаратам выполнить воздушные боевые операции.

Ким Чен Ын подчеркнул, что бои в области ВВС и противовоздушных войск начинаются без предупреждения, "поэтому очень важно в любое время внезапно оценить и проверить постоянную боеготовность войсковой части".

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын может посетить Россию, однако пока точная дата его визита не известна.