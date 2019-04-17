В российской версии "Хеллбоя" Сталина заменили на Гитлера

Представители компании-кинопрокатчика в настоящий момент не комментируют сложившуюся ситуацию.

В российской версии фильма "Хеллбой" компания-прокатчик Megogo Distrubution убрала имя Иосифа Сталина, которое упоминается в оригинале. Его заменили на Адольфа Гитлера. Об этом сообщает "Кинопоиск".

Читайте также: Красный чертёнок. Что нужно знать о фильме "Хеллбой"?

Речь идёт об эпизоде, где главный герой общается с Бабой-ягой. В диалоге зашла речь о глазе, которого Хеллбой лишил колдунью, когда та хотела воскресить главу СССР. В российской озвучке Баба-яга заявила, что хотела воскресить Гитлера.

В компании-кинопрокатчике не комментируют ситуацию. Ранее сообщалось, что фильм "Хеллбой" стал лидером кинопроката в России по итогам выходных.