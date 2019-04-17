Глава "Нафтогаза" допустил полную приостановку транзита российского газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что Россия может полностью приостановить транзит газа через территорию Украины. Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.
— Я считаю, что этот сценарий наиболее вероятен, если к тому времени не будет подписан договор. Россияне делают всё возможное, чтобы договора не было, именно чтобы пошантажировать Европу. Газовый кризис — это их стандартный ход в подобных ситуациях, — заявил Коболев на вопрос, может ли транзит газа быть полностью приостановлен.
Он также выразил уверенность, что Незалежная сможет пережить этот кризис, если максимально подготовится к этой зиме и создаст дополнительные запасы газа.
Ранее "Нафтогаз" рассказал о трёх шагах, которые предпримет страна в случае остановки транзита российского газа.
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