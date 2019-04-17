Глава "Нафтогаза" допустил полную приостановку транзита российского газа

Коболев заявил, что такой сценарий наиболее вероятен, потому что Москва якобы делает всё, чтобы "не было договора".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что Россия может полностью приостановить транзит газа через территорию Украины. Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

— Я считаю, что этот сценарий наиболее вероятен, если к тому времени не будет подписан договор. Россияне делают всё возможное, чтобы договора не было, именно чтобы пошантажировать Европу. Газовый кризис — это их стандартный ход в подобных ситуациях, — заявил Коболев на вопрос, может ли транзит газа быть полностью приостановлен.

Он также выразил уверенность, что Незалежная сможет пережить этот кризис, если максимально подготовится к этой зиме и создаст дополнительные запасы газа.

Ранее "Нафтогаз" рассказал о трёх шагах, которые предпримет страна в случае остановки транзита российского газа.