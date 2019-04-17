В Новосибирске проверят видео с ребёнком на поводке в метро

Омбудсмен хочет удостовериться, что права несовершеннолетнего не были никак нарушены.

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила ТАСС, что обратилась в прокуратуру и следственные органы с просьбой проверить видео с женщиной, которая шла с ребёнком на поводке.

Болтенко рассказала, что обратилась в прокуратуру и следственные органы в день публикации видео с просьбой провести проверку по нарушению прав несовершеннолетнего.

— В данный момент мы находимся в тесном контакте с правоохранительными органами, — рассказала она.

Два дня назад в Интернете появился ролик, автор которого снял женщину, входящую в метро с ребёнком на поводке. Видео вызвало возмущение в соцсетях.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина выгуливала своего ребёнка на поводке. Женщина заявила, что это была "просто игра".