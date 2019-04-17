В Новосибирске проверят видео с ребёнком на поводке в метро

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила ТАСС, что обратилась в прокуратуру и следственные органы с просьбой проверить видео с женщиной, которая шла с ребёнком на поводке.
Болтенко рассказала, что обратилась в прокуратуру и следственные органы в день публикации видео с просьбой провести проверку по нарушению прав несовершеннолетнего.
— В данный момент мы находимся в тесном контакте с правоохранительными органами, — рассказала она.
Два дня назад в Интернете появился ролик, автор которого снял женщину, входящую в метро с ребёнком на поводке. Видео вызвало возмущение в соцсетях.
Ранее в Санкт-Петербурге женщина выгуливала своего ребёнка на поводке. Женщина заявила, что это была "просто игра".
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