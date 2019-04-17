Бариста назвал самый любимый кофе москвичей

Эксперты утверждают, что на этот напиток приходится порядка 60% продаж кофе в России.

Самый любимый кофейный напиток у жителей Москвы — капучино. Причём объёмом 250 мл. Об этом заявил руководитель школы бариста Илья Богданович.

— Он на первом месте по продажам и по Москве, и во всей России. Порядка 60% продаж в РФ приходится на этот кофейный напиток, — передаёт АГН "Москва" его слова.

Далее в рейтинге популярных запросов москвичей стоят капучино объёмом 300 мл и латте.

Эксперт подчеркнул, что настоящий капучино не должен быть кислым или горьким. В нём должна чувствоваться сладость, которую даёт взбитое молоко. Кроме того, кофе не должен обжигать, но и не быть холодным.

Ранее Лайф сообщал, что москвичам не станут запрещать пить кофе в метро.