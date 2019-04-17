Джон Сноу послал куда подальше критиков финала "Игры престолов"

Популярный актёр остался недоволен тем, что люди оставляют неутешительные отзывы о сериале.

Кит Харингтон (играет Джона Сноу в "Игре престолов") решил ответить на критику финала сериала. В частности, актёр рассказал о своём отношении к завершению сериала и мнению "экспертов". Об этом сообщает USA Today.

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— Я не хочу быть грубым по отношению к критикам, однако кто бы ни потратил полчаса, чтобы написать ругательный отзыв о финальном сезоне, в моём воображении может пойти куда подальше. Дело в том, что я знаю, как много труда вложено было в него, — заявил Кит.

Актёр отметил, что съёмочная команда и актёры вложили свои душу и сердце в финал "Игры престолов". В связи с этим Харингтона не особо волнует, понравится ли финал публике.

Ранее сообщалось, что в России финал "Игры престолов" будет выходить с задержкой. Также Джон Сноу стал героем нового мема. Вместе с этим учёные выяснили, кто выживет в финале сериала.