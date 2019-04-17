Mash: Писатель Дмитрий Быков впал в кому, у него отёк мозга

Mash сообщает, что госпитализированный в Уфе писатель Дмитрий Быков впал в кому, у него отёк мозга. Отмечается, что состояние литератора оценивается как очень тяжелое.

По данным Mash, Быков сейчас находится на искусственной вентиляции лёгких. Уже был созван консилиум врачей, на котором решили, что писателя пока не стоит транспортировать в Москву.

Сегодня стало известно о госпитализации Быкова, его доставили в больницу в Уфе. Из-за этого у него отменены лекции не только в Уфе, но и в Москве, Таллине и Риге.