Пьяного Панкратова-Чёрного сняли с самолёта в Барнауле — видео

По словам актёра, он попросил 100 граммов водки, но ему ответили, что он ведёт себя неадекватно, и задержали вылет.

Народного артиста России Александра Панкратова-Чёрного сняли с самолёта в Барнауле. Из-за его выходки рейс пришлось задержать. Соответствующее видео появилось в паблике "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".

На видеоролике, который снял один из пассажиров, Панкратов-Чёрный говорит, что попросил 100 граммов водки, но бортпроводник отказал ему. При этом у него речь, характерная для нетрезвого человека.

— Мальчик… сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолёт, — пожаловался актёр пассажирам.

Артист попросил прощения за задержку рейса.

— Я прошу у вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Чёрный был в неадекватном состоянии, — говорит Панкратов-Чёрный.

Представитель аэропорта в беседе с РИА "Новости" сообщил, что актёр должен был вылететь рейсом "Аэрофлота" в Москву. По словам самого артиста, после этого он должен был направиться в Донецк.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю не стали комментировать данную ситуацию.