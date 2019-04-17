Прямая трансляция: Медведев отчитывается в Госдуме о работе правительства

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Прямая трансляция: Медведев отчитывается в Госдуме о работе правительства

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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев отчитывается в Госдуме о работе кабинета министров.

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