В Москве у молодого бизнесмена украли часы за три миллиона

Сначала Марат Абиев решил, что где-то оставил аксессуар, и обратился в полицию лишь спустя девять дней.

В Москве у 29-летнего миллионера Марата Абиева украли швейцарские часы за три миллиона рублей, сообщает Mash.

Отмечается, что пропажа часов марки Breguet была обнаружена 7 апреля, когда Абиев находился на пути в гостиницу "Украина". Сначала миллионер решил, что где-то забыл аксессуар, и обратился в полицию лишь 16 апреля.

Самый молодой миллионер из списка Forbes Марат Абиев живёт в лакшери-отеле, его состояние к неполным тридцати годам оценивается в 18 млн долларов. Он является управляющим директором ТОО "Казахстанский нефтеперерабатывающий завод". Сейчас делом о пропаже часов миллионера займётся отдел полиции района Дорогомилово.

В середине марта в Москве обокрали квартиру главы "Сибура" Дмитрия Конова.