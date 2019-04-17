Гендиректором ПАО "Ил" назначили Юрия Грудинина

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Гендиректором ПАО "Ил" назначили Юрия Грудинина

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Фото: © РИА Новости /Александр Поготов

Ранее он возглавлял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева.

Совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) назначил Юрия Грудинина генеральным директором ПАО "Ил". Он пришёл на смену Алексею Рогозину.

Согласиться с досрочным прекращением полномочий генерального директора ПАО "Ил" Алексея Дмитриевича Рогозина и назначением на должность генерального директора ПАО "Ил" Юрия Владимировича Грудинина, — говорится в материалах, опубликованных на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее Грудинин возглавлял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева.

Напомним, Алексей Рогозин покинул посты главы ПАО "Ил" и вице-президента ОАК в связи с переходом на новое место работы.

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