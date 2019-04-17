Марк Хэмилл признался, что ему нравится издеваться над фанатами "Звёздных войн"

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Марк Хэмилл признался, что ему нравится издеваться над фанатами "Звёздных войн"

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Фото: © Evan Agostini/Invision/AP

По словам популярного актёра, у него на троллинг фанатов киносаги осталось всего восемь месяцев.

Актёр Марк Хэмилл выступил на вечернем шоу Сета Майерса. Хэмилл признался, что ему нравится шутить над фанатами "Звёздных войн". Об этом сообщает THR.

Я люблю дразнить фанатов в Сети. Это сводит их с ума. Уверен, Disney не рада этому, однако что они сделают, уволят меня? Уже поздно, — заявил Хэмилл.

Напомним, финальная, девятая часть "Звёздных войн" выйдет 19 декабря в России. Это будет последний раз, когда Хэмилл появится на экране в рамках киносаги.

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