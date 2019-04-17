Медведев назвал количество бедных в России

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Медведев назвал количество бедных в России

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

На сегодняшний день в России проживает почти 19 миллионов бедных, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчётом о работе правительства в Госдуме.

Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны, — заявил глава кабмина.

Он добавил, что нужно также разбираться в причинах бедности. Меж тем Медведев добавил, что в результате усилий правительства число малоимущих уменьшилось на 400 тысяч человек.

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