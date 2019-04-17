Песков прокомментировал слухи о невыполнении майских указов по зарплатам

Представитель Кремля предположил, что авторы публикаций на эту тему измерили "среднюю температуру по больнице".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию РБК о том, что майские указы по повышению зарплат бюджетникам формально выполнили только в четырёх из 85 регионов страны. Представитель Кремля заявил журналистам, что данная статистика — это вывод СМИ, а не Росстата.

— Я не знаю, чем именно оперировали эти средства массовой информации. Они опять брали среднюю температуру по больнице. Как они ей манипулировали, в хорошем смысле этого слова, я не знаю, поэтому подобные выводы СМИ я комментировать не могу, — добавил он.

Напомним, что ещё в начале года в Правительстве России анонсировали повышение зарплат для работников бюджетных организаций. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что индексация уже запланирована, хотя и потребует дополнительных средств. Когда, кому и на сколько поднимут заработную плату, Лайф объяснял на карточках.

Ранее пресс-служба Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ подсчитала, что среднемесячная заработная плата учёных в рамках майского указа выросла в два раза за девять месяцев 2018 года. К слову, самым высоким доходом отметились сотрудники организаций сферы образования, ставшие получать 110,2 тысячи рублей.