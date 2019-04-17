ФСБ изъяла в Крыму 15 тонн контрафактного спирта под видом детской воды "Агуша"

"Производителями" оказались местные жители. Свою продукцию они распространяли в кафе и ресторанах под видом элитных алкогольных напитков.

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел пресекли в Крыму канал незаконной поставки алкоголя в объёме 15 тонн на общую сумму полтора миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба УФСБ по региону, он перевозился под видом детской питьевой воды "Агуша".

В ходе спецоперации правоохранители задержали несколько грузовиков, на которых перевозили нелегальный груз. Помимо этого, в Симферополе был обнаружен подпольный цех, в котором производилась и хранилась нелегальная алкогольная продукция.

Организаторами такого бизнеса являются местные жители. Свою продукцию они распространяли в кафе и ресторанах под видом элитных алкогольных напитков.

Как сообщалось ранее, жительница Москвы купила в магазине "Перекрёсток" детскую воду "Фрутоняня" для своего четырёхлетнего сына. В ней оказалась неизвестная жгучая жидкость.