Кремль прокомментировал сообщения об уходе Матвиенко из Совфеда

Кремль не располагает информацией о якобы предстоящем уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Ничего не известно в Кремле, — сказал он, напомнив, что представитель Матвиенко уже отреагировал на данные сообщения.
Ранее СМИ сообщили, что спикер Совфеда якобы скоро покинет свой пост и возглавит ПФР. Пресс-секретарь Валентины Матвиенко назвал данную информацию слухами.
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