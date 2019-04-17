На Украине солдат срочной службы сбежал с оружием из воинской части

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На Украине солдат срочной службы сбежал с оружием из воинской части

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Фото: Минобороны Украины

Сейчас командование ведёт розыск совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

Украинский солдат срочной службы сбежал с оружием из воинской части в Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады.

— Сообщаем, что вечером 16 апреля 2019 года с оружием самовольно оставил место несения службы военнослужащий срочной службы воинской части Григоренко Артём Станиславович, — отметили там.

Солдат поступил на срочную службу в январе 2019 года. Сейчас командование воинской части предпринимает все необходимые меры для того, чтобы найти сбежавшего.

Поиски ведутся совместно с представителями военной службы правопорядка ВСУ и сотрудниками полиции.

Ранее вооружённый контрактник сбежал из части в Тверской области. Вскоре он был найден мёртвым.

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