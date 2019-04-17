Венедиктов рассказал о состоянии Быкова: Тяжёлое, но стабильное

Точный диагноз до сих пор неизвестен. В СМИ фигурируют слухи то об отёке мозга, то об инсульте.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил о состоянии Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе. Он подтвердил, что писатель находится в реанимационной палате, его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Вместе с тем Венедиктов опроверг информацию о том, что Быкова сразил инсульт. По его словам, у врачей нет даже подозрения на этот диагноз.

— Он второй день в реанимационной палате. Состояние тяжёлое, но стабильное, говорят врачи. Пожелаем ему скорейшего выздоровления, — написал главред "Эха" в своём телеграм-канале.

Напомним, поэт, публицист и литературный критик Дмитрий Быков был госпитализирован в башкирской столице, где должен был читать лекцию "Русский анекдот как литературный жанр".

Позже Mash сообщил, что писатель впал в кому, у него отёк мозга.