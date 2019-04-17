Избитая учительницей пенсионерка: С ней стоял её муж, но хоть бы слово сказал!

Женщина сообщила, что недавно перенесла инфаркт миокарда и, конечно же, она не обрадовалась громкой музыке под окнами во втором часу ночи.

Жительница башкирского села Прибельский Ризбаева Азия Салямовна рассказала Лайфу подробности злополучной ночи, когда её избила соседка —завуч местной школы — за просьбу сделать музыку в машине потише.

— Я вышла, а там были соседка из 1-й квартиры и двое мужчин. Я их попросила сделать музыку тише, кому-то ведь на работу рано утром, а я не могу уснуть, мне очень плохо от этой музыки, — рассказывает пострадавшая.

Один из мужчин отреагировал на просьбу и сделал потише, однако после этого, по словам пенсионерки, из автомобиля выскочила соседка, начала кричать, чтобы та шла домой, а затем последовали удары.

— Она пнула меня в левую ногу выше колена — синяк остался, сразу же мне пришёл удар в лоб с левой стороны лица кулаком от неё. С ней стоял её муж, но хоть бы слово сказал! Соседи тоже из окна кричали, чтобы она остановилась. Они слух пустили, что это я ударила её, зубы выбила. Я этого не могу сделать, я хожу-то с трудом, — рассказывает женщина.

По словам потерпевшей, через какое-то время педагог решила передать ей через соседей деньги на лечение, а также для того, чтобы женщина не ходила в полицию, однако никаких извинений лично не принесла.

В отделе образования Администрации Кармаскалинского муниципального района Лайфу сообщили, что заведующая по воспитательной работе школы села Прибельский Кинзягулова Алёна Николаевна взяла больничный, а сами сотрудники ведомства узнали об инциденте только из сообщения в социальных сетях. Решения по дальнейшей работе педагога пока не принято.

В полиции сообщили, что ждут результаты экспертизы, после которой может быть возбуждено дело.