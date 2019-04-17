Избитая учительницей пенсионерка: С ней стоял её муж, но хоть бы слово сказал!

Жительница башкирского села Прибельский Ризбаева Азия Салямовна рассказала Лайфу подробности злополучной ночи, когда её избила соседка —завуч местной школы — за просьбу сделать музыку в машине потише.
— Я вышла, а там были соседка из 1-й квартиры и двое мужчин. Я их попросила сделать музыку тише, кому-то ведь на работу рано утром, а я не могу уснуть, мне очень плохо от этой музыки, — рассказывает пострадавшая.
Один из мужчин отреагировал на просьбу и сделал потише, однако после этого, по словам пенсионерки, из автомобиля выскочила соседка, начала кричать, чтобы та шла домой, а затем последовали удары.
— Она пнула меня в левую ногу выше колена — синяк остался, сразу же мне пришёл удар в лоб с левой стороны лица кулаком от неё. С ней стоял её муж, но хоть бы слово сказал! Соседи тоже из окна кричали, чтобы она остановилась. Они слух пустили, что это я ударила её, зубы выбила. Я этого не могу сделать, я хожу-то с трудом, — рассказывает женщина.
По словам потерпевшей, через какое-то время педагог решила передать ей через соседей деньги на лечение, а также для того, чтобы женщина не ходила в полицию, однако никаких извинений лично не принесла.
В отделе образования Администрации Кармаскалинского муниципального района Лайфу сообщили, что заведующая по воспитательной работе школы села Прибельский Кинзягулова Алёна Николаевна взяла больничный, а сами сотрудники ведомства узнали об инциденте только из сообщения в социальных сетях. Решения по дальнейшей работе педагога пока не принято.
В полиции сообщили, что ждут результаты экспертизы, после которой может быть возбуждено дело.
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