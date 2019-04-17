Медведев заявил, что свалки являются одной из самых острых проблем России

В планах — закрыть мусорки "Чёрная дыра", "Игумново", "Красный бор", Кучинскую свалку.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что свалки в России остаются одной из самых острых проблем. Об этом глава правительства сообщил в Госдуме, выступая с отчётом о работе Кабмина РФ. Лайф ведёт прямую трансляцию из парламента.

По его словам, за прошедший год было ликвидировано 28 наиболее опасных свалок, в планах — закрыть свалки "Чёрная дыра", "Игумново", "Красный бор", Кучинскую.

Ранее Росприроднадзор заявил о ликвидации 70% незаконных свалок в стране.