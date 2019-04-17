Ил-112 впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

На МАКС-2019 впервые представят самолёт Ил-112. Об этом рассказал замминистра промышленности Олег Бочаров.
—Думаю, что Ил-112 в течение лётных испытаний, которые вы тоже будете видеть на МАКСе, покажет мысль Ильюшина, — отметил он.
Ранее было принято решение о доработке самолета, поскольку он не соответствовал техническим требованиям Минобороны РФ.
Ил-112 — первый военно-транспортный самолёт, созданный с нуля в постсоветской России.
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