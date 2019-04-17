Ил-112 впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

Это первая российская модель, которая была создана с нуля после распада Советского союза.

На МАКС-2019 впервые представят самолёт Ил-112. Об этом рассказал замминистра промышленности Олег Бочаров.

—Думаю, что Ил-112 в течение лётных испытаний, которые вы тоже будете видеть на МАКСе, покажет мысль Ильюшина, — отметил он.

Ранее было принято решение о доработке самолета, поскольку он не соответствовал техническим требованиям Минобороны РФ.

Ил-112 — первый военно-транспортный самолёт, созданный с нуля в постсоветской России.