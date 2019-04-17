Орешкин предоставил Путину "забытые" данные об импортозамещении

Когда глава государства задал министру этот вопрос на заседании Арктического форума, тот с ходу ответить не смог, чем вызвал шутливую критику президента: "Не помнит. Министр экономического развития — и не помнит!"

Президент Владимир Путин получил доклад от Минэкономразвития об объёме поддержки импортозамещения в 2018 году. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь идёт об инвестициях на сумму более 637 млрд рублей, из которых около 70 млрд — бюджетные средства.

— В 2018 году в промышленности в создание российских аналогов иностранной продукции суммарно инвестировано практически 637,5 млрд рублей, из них государство инвестировало около 70 млрд рублей, — проинформировал журналистов представитель Кремля.

Напомним, во время Арктического форума 9 апреля Владимир Путин обратился к находившемуся в зале Орешкину, чтобы уточнить, сколько точно тратит Россия на импортозамещение. Министр сразу не смог дать однозначный ответ, чем вызвал шутливое замечание главы государства в свой адрес.

— Не помнит. Министр экономического развития — и не помнит! — отметил Владимир Путин, и в зале раздался смех присутствующих.

К слову, это не первая шутка российского лидера над главой МЭР. В прошлый раз глава государства с улыбкой назвал Орешкина туристом, попросив доложить о поездке на форум в Давосе.