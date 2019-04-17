Медведев анонсировал проведение всероссийской диспансеризации

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Медведев анонсировал проведение всероссийской диспансеризации

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

В нашей стране в течение двух лет планируют провести всероссийскую диспансеризацию. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчётом в Госдуме. Трансляцию из нижней палаты парламента ведёт Лайф.

В ближайшее время я подготовлю и дам поручение о проведении в течение двух лет в нашей стране всероссийской диспансеризации, — заявил глава кабмина.

По словам Медведева, в прошлом году диспансеризацию прошло порядка 22 миллионов человек. При этом в правительстве ожидают, что к концу 2019 года это количество превысит 60 миллионов.

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