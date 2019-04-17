Медведев назвал главные вызовы российской экономике

Это нестабильные цены на нефть, санкции, торговые войны, замедление мировой экономики.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал главные вызовы для отечественной экономики. Он озвучил их в ходе отчёта в Госдуме о деятельности правительства за год. Лайф ведёт прямую трансляцию.

Как сказал Медведев, несмотря на неблагоприятные внешние условия, в последнее время Россия научилась идти вперёд.

Премьер-министр считает, что основными трудностями для правительства являются нестабильные цены на нефть, торговые войны, замедление мировой экономики и санкции.

Также премьер-министр добавил, что если в какой-то стране ситуация развивается "не так, как бы хотелось отдельным государствам", то речь идёт сразу о влиянии России.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что бизнес России "измучен проверками", и призвал не создавать новых проблем для предпринимателей.