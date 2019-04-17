Медведев предостерёг от нового демографического "русского креста"

Такой термин учёные используют для обозначения демографического провала 90-х годов, когда смертность ощутимо превысила рождаемость.

России необходимо избежать демографического провала подобного тому, который случился в 1990-е годы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе кабмина за прошлый год.

По словам главы правительства, сегодня Россия как никогда остро ощущает "демографическое эхо 90-х годов", когда смертность в стране превысила рождаемость.

— Демографы даже назвали это "русский крест". Людей, рождённых в 1990-е годы, к сожалению, мало. И нам нужно избежать демографического провала, — добавил Медведев.

К слову, в правительстве регулярно выражают обеспокоенность, что россиянки стали поздно рожать. Сейчас преимущественный возраст рождения первого ребёнка — 25–34 года. Это значит, что количество женщин, которые могут родить второго и третьего ребёнка, существенно сокращается.

В конце марта Министерство труда РФ предложило продлить до 2024 года программу материнского капитала, который является мотивирующим фактором для рождения детей. А в ходе сегодняшнего выступления Медведев анонсировал выплаты нуждающимся семьям при рождении первенца.