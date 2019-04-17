Панкратов-Чёрный рассказал Лайфу о скандале на борту: Просто провокация!

Актёр утверждает, что был абсолютно трезв, а командир корабля даже не соизволил выйти и поговорить с ним с глазу на глаз.

Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный считает, что его несправедливо выгнали из самолёта в Барнауле. Актёр заявил Лайфу о своих подозрениях, что это была "продуманная провокация".

— Просто какая-то провокация! Да, меня сняли с рейса. Причём абсолютно трезвого человека, заказавшего 100 граммов водки. Абсолютно трезвый! Я вышел к пассажирам, открыл шторку и говорю: милые пассажиры, ну на меня посмотрите, я что, неадекватен? Я что, пьяный? Я говорю: позовите этого командира, пусть он мне посмотрит в глаза и пообщаемся. Командир не вышел, он меня не видел! Можете себе представить? Хрен этот мочёный, — возмущается Панкратов-Чёрный.

По его словам, сразу после инцидента ему позвонила супруга и сообщила, что его уже показали по телевидению. Именно поэтому актёр считает, что это была продуманная акция.

Ранее Лайф писал, что из-за ситуации с Панкратовым-Чёрным рейс пришлось задержать.