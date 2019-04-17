Медведев заявил, что внешний долг России за год сократился на $60 млрд

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что внешний долг РФ в 2018 году сократился более чем на $60 млрд. Об этом глава правительства заявил в Госдуме, где выступает с отчётом о работе кабмина. Трансляцию мероприятия ведёт Лайф.

Он также добавил, что международные резервы России увеличились на 30 миллиардов долларов.

Ранее в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в РФ впервые в истории резервы страны "полностью покрывают внешний долг".