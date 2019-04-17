Дачич: Сербия не способна защитить свои интересы без помощи России

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Дачич: Сербия не способна защитить свои интересы без помощи России

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Ивица Дачич. Фото: © Пресс-служба МИД Сербии

Кроме того, глава сербского МИД назвал Россию "самым большим другом" государства.

Глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что Сербия рассчитывает на помощь России в вопросе защиты своих национальных интересов.

Должен понятно сказать, что Сербия не способна защитить свои государственные интересы без помощи Российской Федерации, — передаёт РИА "Новости" слова дипломата.

Он назвал Россию "самым большим другом" государства.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о значимости визита Путина для отношений между Сербией и Россией.

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