Россиянка обвинила трёхкратного чемпиона КХЛ в избиении — видео

Трёхкратный чемпион КХЛ, экс-хоккеист казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает издание "Бизнес-Online" со ссылкой на пострадавшую.
Инцидент произошёл 12 апреля. Как отмечается, автомобиль девушки преградил проезд "мерседесу" спортсмена. На кадрах видно, что Обухов несколько раз подходил к женщине и наносил удары.
По словам самой пострадавшей, медики диагностировали ушибы мягких тканей лица и кровоподтёк на голове. Изначально были подозрения на сотрясение мозга.
Напомним, что ранее Обухова задерживали за пьяную езду.
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