Россиянка обвинила трёхкратного чемпиона КХЛ в избиении — видео

Медики диагностировали у пострадавшей ушибы мягких тканей лица и кровоподтёк на голове.

Трёхкратный чемпион КХЛ, экс-хоккеист казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает издание "Бизнес-Online" со ссылкой на пострадавшую.

Инцидент произошёл 12 апреля. Как отмечается, автомобиль девушки преградил проезд "мерседесу" спортсмена. На кадрах видно, что Обухов несколько раз подходил к женщине и наносил удары.

По словам самой пострадавшей, медики диагностировали ушибы мягких тканей лица и кровоподтёк на голове. Изначально были подозрения на сотрясение мозга.

Напомним, что ранее Обухова задерживали за пьяную езду.