Звезда "Игры престолов" призналась, что хотела покончить с собой из-за хейтеров

Вместе с образом Сансы Старк на Софи Тёрнер обрушилось пристальное внимание, которое не всегда было положительным.

Британская актриса Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", рассказала, что болезненно воспринимала критику в свой адрес и даже задумывалась о самоубийстве. По словам артистки, депрессия у неё началась примерно через четыре года после начала съёмок в саге, когда ей было 17 лет.

— Это была лавина осуждающих комментариев, моей фигуры, моей кожи, на которой были прыщи, потому что я была подростком, и это нормально. Не забывали напомнить и о том, что я плохая актриса. Я во всё верила, — вспомнила она в интервью для американского подкаста Dr. Phil.

В результате Тёрнер обратилась за помощью к специалистам. Сейчас актриса принимает лекарства и любит себя больше, чем когда-либо. Тёрнер нашла личное счастье — она встречается с певцом Джо Джонасом, который её поддерживает. Пока она не задумывается о новых ролях, хочет отдохнуть от работы в кино и, возможно, попробовать себя в других сферах.

Ранее Софи Тёрнер рассказала о неравной оплате труда во время работы над шоу.