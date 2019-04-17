В Москве автомобилистов призвали не мечтать за рулём под весенним солнцем

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В Москве автомобилистов призвали не мечтать за рулём под весенним солнцем

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Фото: © Pixabay/Evgeny

Водителям напомнили, что дорога не прощает ошибок, и призвали мечтателей к пешим прогулкам.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов не мечтать за рулём и не терять бдительности из-за хорошей погоды в Москве.

— Такое голубое небо и яркое солнце, и такие расслабившиеся водители. Много обидных и нелепых аварий. Не теряйте бдительности за рулём! — обратился ЦОДД к автолюбителям в "Твиттере".

ЦОДД напомнил, что "весна весной", но дорога "не прощает ошибок", и посоветовал всем мечтателям лучше ходить пешком.

Сейчас погода в Москве благоприятствует прогулкам. Однако синоптики предупредили о вероятности снегопадов до майских праздников.

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