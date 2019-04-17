В Ростовской области ограбили тёзку Владимира Зеленского

Полицейские возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Разбой". Начато следствие.

В Ростовской области на полного тёзку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского напали двое неизвестных в масках. РИА "Новости" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что мужчину избили и ограбили.

— Два преступника в масках проникли в дом жителя Мартыновского района Владимира Зеленского, связали его, избили и похитили у него 200 тысяч рублей, — приводит слова источника агентство.

Ранее Лайф рассказывал, как четверо мужчин на юго-востоке Москвы ворвались в квартиру к девушке и, угрожая ей бейсбольной битой, отобрали 35 тысяч рублей.