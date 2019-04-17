Модельеры назвали имя самой стильной женщины года

Титул "Икона стиля" его обладательнице вручат 3 июня в Бруклинском музее Нью-Йорка.

Совет модельеров Америки (CFDA) выбрал самую стильную женщину года. Ею стала голливудская дива Дженнифер Лопес. Титул "Икона стиля" ей вручат 3 июня в Бруклинском музее в Нью-Йорке, сообщает Vogue.

— С помощью одежды Дженнифер Лопес демонстрирует уверенность в себе и силу. Каждый раз дизайнеры и фанаты с нетерпением ждут её модных выходов, — отметил основатель CFDA, модельер Диана фон Фюрстенберг.

Генеральный директор CFDA Стивен Колб тоже выразил своё восхищение Джей Ло. По его мнению, одежда голливудской звезды всегда смелая и запоминающаяся. Он также отметил, что многие дизайнеры "обожают подбирать ей как сценические наряды, так и повседневные".

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