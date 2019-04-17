На Украине убийца с клыками и чёрными белками глаз зарезал татуировщицу

Тело девушки с несколькими ножевыми ранениями обнаружили подруга матери погибшей и рабочий, который делал ремонт в квартире.

Украинские правоохранители объявили в розыск 25-летнего жителя Тернопольской области, который убил девушку — мастера татуировок в ночь на 16 апреля. Как сообщается на сайте Нацполиции Украины, у молодого человека необычная внешность: нарощенные клыки и чёрные белки глаз.

Погибшей было 27 лет. Её тело с несколькими ножевыми ранениями обнаружили подруга матери жертвы и рабочий, который делал ремонт в квартире. Жила она с мужем и была известна в городе — совместно с супругом держала тату-салон, а тело девушки было покрыто татуировками.

Пользователи Сети на страничке погибшей в соцсетях отметили, что молодая семья знала 25-летнего жителя — погибшая с мужем делали ему чёрные глаза. По факту преступления ведётся расследование.