С омской роженицы потребовали оплатить налог за подарки и цветы от мэрии

Женщине вручили букет и десять сертификатов в детские магазины в сумме на 20 тысяч рублей. Теперь она должна заплатить более двух тысяч.

Жительница Омска Сания Абдуллина должна оплатить налог за букет цветов и сертификаты, которые она получила от чиновников из городской администрации. Подарки ей вручили по случаю рождения ребёнка 1 января 2019 года, а совсем недавно пришло "письмо счастья".

— Получить букет, а за него налог. Кощунство! По-другому не сказать. Получается, что я родила 1 января ночью, прямо на Новый год. Ко мне приехала администрация города Омска, и замминистра здравоохранения приехал, перед телевидением с улыбочкой поздравили, подарили подарки, про налог, естественно, никто слова не сказал. Ну, я такая довольная, получила, они ушли. Потом позвонила женщина, сказала, что, когда вы выпишетесь, я к вам к дому подъеду, распишетесь в бумажках, что мы вам вручили, администрации для отчётности, — рассказала молодая мама Лайфу.

От приехавшей чиновницы она и узнала, что семье придётся расплачиваться за полученные презенты. Женщина расстроилась, но бумаги подписала и смирилась. Однако она даже не подозревала, что платить придётся не только за десять сертификатов, но и за цветы. Когда 14 апреля пришло извещение, она всё и узнала.

— Смотрю: букет цветов 2025 рублей, я как в слёзы: какой доход, какой букет цветов — доход? Я вообще в шоке. Я про цветы вообще забыла. Их в роддоме же оставила. Санитарка их забрала, не стала их даже выбрасывать. Я записала видео и выложила в "Одноклассники", чтобы знали, какой "недоподарок" дарит наше правительство омское. Прям обогатили нас на целые 22 тысячи. Прям это обидно. Подарок — это безвозмездное, приятное, — говорит Сания.

По словам женщины, кроме цветов ей вручили десять сертификатов в детские магазины в сумме на 20 тысяч рублей. При этом четыре сертификата так и остались неиспользованными. Всего женщина должна заплатить 2343 рубля. Она говорит, что как-нибудь наскребёт деньги и оплатит налог, но ей тяжело чисто физически ходить с ребёнком, заполнять кипу бумаг.