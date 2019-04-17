Медведев оценил результаты борьбы с коррупцией

Он напомнил, что в России утверждён национальный план по борьбе с этими преступлениями, действующий до 2020 года.

Власти продолжают предпринимать усилия по борьбе с коррупцией, однако многое ещё только предстоит сделать. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе кабмина за прошлый год.

Он напомнил, что в России утверждён национальный план по борьбе с коррупцией, действующий до 2020 года.

— Меры, которые приняты, повлияли на ситуацию. Есть масса примеров того, что и уголовные дела стали возбуждаться по коррупционным составам, и в целом ситуация улучшилась, — проинформировал депутатов Медведев.

Словом, результаты есть, однако масса проблем остаётся, признал он.

Напомним, что в конце февраля президент России Владимир Путин во время коллегии МВД отметил важность поиска и применения новых методов борьбы с коррупцией.